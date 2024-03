La Bottega del Libro, per il ciclo di incontri “Macerata, che storia!”, ospita mercoledì 20 marzo, alle 17,30, un incontro con l’associazione “Amici del Liceo Galilei” che ha recentemente pubblicato il libro “100 Anni di Liceo Scientifico Galilei a Macerata”.

Il libro, scritto a più mani da docenti, ex-docenti ed ex-alunni e alunne del Galilei, fa ripercorrere un secolo di storia non soltanto liceale, ma della stessa città di Macerata. Nel 1923, anno in cui fu istituito il Liceo Scientifico grazie alla Riforma Gentile, nacque il Liceo Galilei a Macerata, che fu il primo ed unico nelle Marche. Da allora la storia del liceo si svolge, insieme a quella della sua città, attraverso gli anni del Fascismo, della guerra, dei bombardamenti, della liberazione, percorrendo poi gli anni della contestazione, delle occupazioni, delle riforme, per giungere al nuovo millennio e agli anni della pandemia.

Gli autori (in ordine alfabetico): Angelo Angeletti, Paola Ballesi, Chiaretta Capodaglio, Allì Caracciolo, Tiziana Colotti, Federico Gaspari, Roberto Giusti, Daniela Latini, Alfredo Maulo, Daniela Moltedo, Stefania Monteverde, Stefano Perugini, Rita Santarelli, Francesca Tesei. Molti di loro saranno presenti all’incontro.

Nelle vesti di moderatore dell’interessante pomeriggio in libreria interverrà il noto giornalista ed autore televisivo Carlo Cambi.

Ingresso libero mercoledì 20 marzo alle 17,30 in Corso della Repubblica n. 7/11.