La Sangiustese Vp si aggiudica lo scontro salvezza con l’Atletico Azzurra Colli, scavalca in classifica Montegiorgio e Monturano Campiglione e guadagna la quart’ultima posizione di classifica.

Al comunale “Colle Vaccaro” di Colli del Tronto la squadra di mister Giandomenico si impone nettamente per 3 a 0, i playout a quattro giornate dalla fine sembrano a portata di mano. La Sangiustese sblocca il risultato al quarto d’ora con Tulli che si fa trovare pronto sul cross di Marini a centro area e gonfia la rete. Prima del riposo è sempre Tulli ad andare vicino al gol, Castelletti devia in corner. Il raddoppio al 55’ al termine di un’azione insistita conclusa con un tiro al volo di Tombolini (2-0). La Sangiustese al 62’ rimane in dieci per l’espulsione di Marini, ma sono ancora i rossoblu con Tulli a rendersi pericolosi. Al 72’ anche l’Atletico Azzurra Colli rimane in dieci uomini per l’espulsione di Rossi e a dieci minuti dalla fine Handzic firma il definitivo 3 a 0.

Il tabellino:

ATLETICO AZZURRA COLLI (4-3-3): Castelletti (1’ st Scartozzi, 38’ st Crementi); Spadoni (24’ st Amante), Acciarri (1’ st Romanazzo), Aliffi, Gabrielli; Filipponi, Canestrelli (1’ st Gesuè), Rossi; Filiaggi, Petrucci, Vallorani. A disposizione: Cancrini, Albanesi, Del Marro, Dacosta. Allenatore: Alessio Morelli.

SANGIUSTESE VP (3-5-1-1): Monti; Morresi (44’ st Cappelletti), Sabatini, Vieira; Marini, Gaspari (43’ st Formentini), Trillini, Tombolini, Sfasciabasti (39’ st Monachesi); Tulli (44’ st Sauchelli), Handzic (39’ st Del Brutto). A disposizione: Cingolani, Lattanzi, Calcabrini, Del Gobbo. All. Luigi Giandomenico.

TERNA ARBITRALE: Luca Tuderti di Reggio Emilia (assistenti Bellagamba di Macerata e Belogi di Ancona).

RETI: pt. 15’ Tulli; st. 10’ Tombolini, 34’ Handzic.

NOTE: corner 2-5. Espulsi al 17’ st Marini per doppio giallo e al 27’ st Rossi per gioco falloso. Ammoniti Gabrielli, Filiaggi e Monti. Recupero: 3’ (1’+2’).