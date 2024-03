Tutti a cantare con Cristina D’Avena. Migliaia di persone sono accorse alla festa di San Giuseppe operaio del quartiere Risorgimento a Civitanova con mercatini, bancarelle, stand gastronomici e luna park. È stato un pomeriggio dedicato alla musica dei cartoni animati con lo spettacolo della Bim Bum Bam cartoon band con Cristina D’Avena come special guest.

La regina dei cartoni animati è stata accolta da tantissimi bambini (ma anche adulti) che hanno richiesto e cantato tutti insieme le sue canzoni più conosciute in un pomeriggio “revival”. Un autentico tripudio per la sigla dei Puffi. Il piccolo Leo aveva chiesto: “Ma Cristina viene con la voce?”. ”Ma certo, eccomi qui anche con la voce” ha risposto Cristina D’Avena che ha ripercorso tutta la storia dei cartoni animati che sono passati per la sua voce.

(foto Federico De Marco)