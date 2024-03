La grande musica di qualità torna al teatro Annibal Caro di Civitanova con la seconda edizione del Civita Jazz Festival. Dopo il successo del 2023, il festival si riaffaccia sul palco dell’Annibal Caro con tre serate di notevole spessore artistico con protagoniste tutte voci femminili. Vanessa Haynes, Serena Brancale, J J Thames: tre grandi artiste che con la loro versatilità, eleganza e potenza daranno suono a diversi modi di esprimere e interpretare il jazz. Questa mattina la presentazione: «È per me una gioia poter continuare a curare questo festival – ha spiegato Luca Scagnetti, alla direzione artistica con Federica Torresi – e quest’anno abbiamo aggiunto un ulteriore tassello, rendendo la rassegna di alto profilo internazionale. Il filo conduttore del 2024 sarà la chiave blues-soul e questo spaccato del jazz ci verrà presentato da tre grandi artiste, che ci regaleranno grandi emozioni».

Si parte venerdì 22 marzo con la talentosa cantante americana JJ Thames, soprannominata la diva del Mississippi blues: verrà accompagnata dalla chitarra di Luca Giordano, uno dei principali bluesman del continente europeo, e dalla sua band, per un concentrato di intensa energia e carisma. Sabato 13 aprile sarà la voce di Serena Brancale ad impreziosire il festival con la performer e compositrice, che unisce la passione per il soul, r&b e il jazz, che proporrà il “Pessime intenzioni tour”: un live che si colora di elettronica, dove quattro giovanissimi polistrumentisti si scambiano nei ruoli, come giocassero in uno studio di registrazione. Il concerto sarà un mix di quattro voci, un’arpa, un pianoforte e una loop station. La chiusura di sabato 11 maggio sarà affidata ad un altro concerto da non perdere, con una star internazionale come Vanessa Haynes e il suo “The music of Aretha Franklin”. Conosciuta per essere stata la lead vocalist dell’acclamato gruppo jazz-funk britannico Incognito, Vanessa Haynes ha sempre celebrato la musica che l’ha influenzata e per questo live eseguirà un set di molte delle sue canzoni preferite di Aretha Franklin.

Le tre artiste incontreranno i giovani nel pomeriggio, con porte aperte per loro prima dell’esibizione e durante il sound check. Durante la conferenza, il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica ha voluto fare tre ringraziamenti: «A Luca Scagnetti per presentarci questo bellissimo festival. Con lui in passato avevamo avuto altre manifestazioni jazz e ora quest’esperienza ha una connotazione ben precisa, ringrazio la regione Marche, che contribuisce alla realizzazione della manifestazione e l’Azienda Teatri, che ancora una volta ha condiviso una progettualità che arricchisce una città come Civitanova, capace di una proposta sempre variegata e di qualità». Il consigliere regionale Pierpaolo Borroni ha proprio sottolineato la soddisfazione della Regione di essere al fianco «di una manifestazione che aggiunge un ulteriore elemento di qualità importante ad una serie di manifestazioni che vedono Civitanova come uno dei fari della cultura del territorio».

La presidente dei Teatri Maria Luce Centioni, assieme ai consiglieri del cda Agnese Biritognolo e Armando Lazzarini e alla direttrice Paola Recchi, ha aggiunto: «Civita jazz festival è un’opportunità per Civitanova, alza il livello artistico e si inserisce in un cartellone davvero vario e completo come il teatro di primavera. Inoltre, in un mese dedicato alla donna, ci piace sottolineare come vivremo tre momenti al femminile, con tre voci stupende». Quindi, il consigliere comunale Roberto Tiberi ha ringraziato Scagnetti «per i grandi nomi che riesce a portare in città. Questo festival, in giro, è molto apprezzato per essere una rassegna di qualità».

I biglietti (possibilità anche di abbonamenti alle tre serate) sono disponibili sul circuito Vivaticket e Amat.