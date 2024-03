Venerdì al teatro Rossini di Civitanova – alle 21.15 – andrà in scena un divertente spettacolo organizzato dall’associazione culturale La Torre che Ride e dal laboratorio teatrale del Gruppo Sportivo Fontespina. La rappresentazione teatrale è stata ideata con l’intento di destinare i proventi a cinque encomiabili associazioni locali di volontariato, che operano da anni nel territorio in ambito socio-sanitario: Anffas, Ant, Attivamente-Alzheimer, Come Ginestre e Croce Verde. Un connubio, già più volte sperimentato con successo in passato, tra teatro dialettale e volontariato che, indirizzato ai sostenitori e agli spettatori, può essere sintetizzato in un semplice motto: “Aiutateci ad aiutare chi aiuta”.

Il 15 marzo ricorre anche il primo anniversario dalla scomparsa del compianto Luigi Ciucci, un personaggio che tanto ha fatto per il teatro a Civitanova. È a lui che l’amico Flavio Rogani, ideatore dell’evento, e tutta la compagnia Un Vrango de Matti hanno voluto dedicare l’evento.

La commedia dialettale, scritta dai fratelli Diego e Flavio Rogani, avrà per titolo Scene de strada… de famija… e de candina! e sarà rappresentata dalla compagnia teatrale Un Vrango de Matti con le attrici Emilia Bacaro; Paola Cosimi; Speranza Di Lorenzo; Nadia Funghini; Michela Morgoni; e gli attori Pierluigi Connestà; Mauro De Luca; Alberto Emili; Alessandro Giannozzi; Giorgio Gobbi; Luigi Pedrocchi; Diego Rogani e Flavio Rogani.

Per i biglietti rimasti ancora a disposizione si può contattare i numeri 329-2008257 (Diego) o 333-4746344 (Speranza), oppure recarsi alla biglietteria del Rossini giovedì 14 marzo (dalle 17.30 alle 19.30) o venerdì 15 marzo (dalle 17.30 alle 20.30).