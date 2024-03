«Venite a scoprire il nostro Sant’Angelo in Pontano, due giorni per stare qui con noi tra libri, musica, passeggiate, buon cibo, bella natura con il primo Festival degli Angeli». E’ la sindaca Vanda Broglia a lanciare la kermesse che andrà in scena il 23 e 24 marzo: due giorni di appuntamenti culturali e naturalistici, con l’organizzazione dall’associazione culturale Ev. Lucia Tancredi, Marina Peral Sanchez, Stefania Monteverde le direttrici artistiche: «Siamo partite dall’ascolto del genius loci che è chiaro nel nome del paese, il legame con San Michele e gli angeli. Da qui abbiamo sviluppato un racconto che ci porta a conoscere Sant’Angelo in Pontano, passeggiare tra i vicoli e sui bei sentieri, ascoltare musiche d’angelo, parlare di libri e storie. Il Festival degli Angeli è un regalo che facciamo a noi stessi, due giorni di pausa nel mondo di mezzo».

Momento clou del festival è Naomi Berrill con il concerto “Sea Warriors”, violoncellista e cantante irlandese di fama internazionale, tra suggestioni folk irlandese, classica e improvvisazione, sabato 23 marzo alle 21 al Teatro Angeletti. Nel pomeriggio di sabato alle 23 sempre al Teatro Angeletti, la scrittrice Lucia Tancredi dialoga con Immacolata Aulisio, scrittrice, docente di storia del cristianesimo antico dell’Università degli Studi di Bari e direttrice del Centro Studi Micaelici di Bari, su “Cammini micaelici e leggende delle apparizioni di San Michele”. Domenica 24 marzo, sempre al Teatro Angeletti, alle 18 appuntamento con lo scrittore Luca Ricci, candidato al Premio Strega 2024 con il suo ultimo romanzo “Gotico Rosa” (La nave di Teseo), vincitore del premio “Scrivere per amore 2024”. Alle 17 con Giorgiomaria Cornelio, scrittore e poeta, “Divagazioni poetiche sul parlare angelico” accompagnato dalle musiche del chitarrista Jan. Da non perdere le passeggiate alla scoperta del paese, domenica 24 marzo. Alle 15 dalla piazza principale per una passeggiata per le vie del centro con lo storico prof Adelino Montanari, e con la musica del Corpo Filarmonico Cittadino “Santa Cecilia” di Sant’Angelo in Pontano. Al mattino alle 10 un trekking tra l’incantevole paesaggio dell’Anello delle Meraviglie sulle tracce di San Nicola, con la guida naturalistica Giulia Grattini, quattro chilometri facili con scarpe comode per godere dei monti verdiazzurri.

Appuntamento creativo con i bambini sabato 23 marzo alle 10 al Chiostro di Via di Monte con l’artista Biagio Salcuni, dell’associazione FestambienteSud, alla scoperta della tradizione dei Sammecalère. Durante il festival da vedere la Collezione Tipologica del Presepe di Domenico Cassese, 4000 presepi da tutto il mondo esposta nei sotterranei del Teatro Angeletti, con la guida della prof Maria Linda Cassese. E la mostra fotografica delle Foto Storiche di Sant’Angelo curata da Sergio Mannozzi, nella Sala polifunzionale “Giovani per sempre”. E tra un evento l’altro, alla scoperta di posticini incantevoli per mangiare e dormire. Tutto il festival è organizzato insieme all’assessore Monia Compagnoni, alla Pro Loco di Sant’Angelo, all’associazione Enjoysantangelo e all’associazione Genitorisiamo ed è una tappa del progetto “”Diffusione e valorizzazione integrata del patrimonio culturale del territorio comunale di Sant’Angelo in Pontano”, vincitore del bando Pnrr. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Il programma è sulle pagina Facebook e Instagram @festivaldegliangeli. Info: festivaldegliangeli@gmail.com