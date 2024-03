Il palasport comunale “Albino Ciarapica” domenica ha ospitato la prima edizione della “Cids Cup”, evento organizzato e promosso dal Coordinamento italiano danza sportiva affiliato alla Fids, la Federazione italiana danza sportiva. Alla buona riuscita dell’evento ha fattivamente collaborato la locale scuola di ballo “F.A. Team Academy” dell’insegnante Federica Agostinelli.

Una intera giornata dedicata alla danza sportiva che ha visto scegliere San Severino per le selezioni regionali di tutte le categorie e classi. In “pista” ballerine e ballerini di latin style sincronizzato e coreografico, ballo da sala e liscio unificato, danze latino americane, danze standard, bachata shine, salsa shine, merengue shine, danze caraibiche, danze paralimpiche, danze folk romagnole, boogie woogie, danze orientali e danze country, danze accademiche, street e break dance e social dance. Per portare il saluto dell’Amministrazione comunale è intervenuta la sindaca Rosa Piermattei, che si è complimentata con gli organizzatori, i tanti ballerini presenti e le loro famiglie.