di Andrea Ferretti

Si è concluso il confuso conclave della dirigenza dell’Ascoli sul destino di Fabrizio Castori. Questa mattina l’esonero sembrava cosa fatta, poi il ripensamento, stasera l’ufficializzazione. Esonerato lui e sollevati dall’incarico anche i componenti del suo staff: il vice Riccardo Bocchini, il collaboratore Tommaso Marolda, il preparatore atletico Carlo Pescosolido e il match analyst Marco Castori, suo figlio.

La sconfitta di ieri con la Sampdoria è costata la panchina a Castori. Il tecnico originario di San Severino, trapiantato a Tolentino, era subentrato a Viali lo scorso 13 novembre. La sua avventura in bianconero si chiude con 16 punti in altrettante partite: 3 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte.

Per il sostituto nel corso della giornata sono rimbalzate tante voci. Su tutte l’ipotesi Cristian Ledesma, ovvero la soluzione interna, con la seconda “promozione lampo” dell’ex calciatore della Lazio che la scorsa estate aveva cominciato con la sua Under per poi subentrare a Di Michele esonerato dalla guida della Primavera.

Alla fine la scelta è caduta su Massimo Carrera, ex calciatore particolarmente conosciuto per la sua esperienza alla Juventus. In serata è arrivato l’accordo.

“Nato a Sesto San Giovanni il 22 aprile 1964, Carrera inizia la sua carriera da tecnico come coordinatore del settore giovanile della Juventus; successivamente, diviene collaboratore tecnico di Antonio Conte, sempre nel club torinese, vincendo nel 2012 una Supercoppa italiana, sostituendo in panchina lo squalificato Conte. Fra le squadre allenate lo Spartak Mosca, con cui vince campionato e Supercoppa, l’Aek Atene e il Bari, ultimo club guidato”. Carrera verrà presentato domani agli organi di stampa (ore 18).

Ma l’esonero di Fabrizio Castori è giusto o sbagliato? Difficile dirlo. Sta di fatto che mai come stavolta sarebbe il tecnico a pagare davvero per tutti. Per quei giocatori che non sono in grado di fare due passaggi di fila. Per quelli incapaci di depositare la sfera nella porta avversaria. Per quelli che soffrono di letali amnesie difensive. Per il diesse Valentini (poi esonerato) che ha costruito una rosa assolutamente inadatta, per il suo successore Giannitti che al mercato di gennaio si è dimenticato di rafforza l’attacco ripiegando sue due scommesse straniere. E pensare che Bidaoui sarebbe tornato ad Ascoli a piedi.

Le responsabilità, per carità, ce le ha avute pure Viali (ed ha pagato) e poi Castori (ed ha pagato) il cui tipo di gioco non sarà mai argomento di lezione a Coverciano. Ma Castori ha trovato la squadra che ha trovato, ha chiesto rinforzi e per la difesa lo hanno accontentato con Vaisanen e Mantovani. Poi magari qualcuno ci spiegherà di Gagliolo. Per l’attacco ha insistito molto per avere Inglese che aveva avuto a Carpi, ma che quest’anno non ha segnato lo straccio di un gol, prima al Parma ed ora al Lecco

Chiunque sarà, il terzo allenatore della stagione si troverà nelle stesse condizioni in cui nel 2021, con lo stesso numero di partite (9) mancanti alla fine della regular season, prese l’Ascoli Davide Dionigi. Arrivò dopo la “giostrina” Zanetti-Abascal-Stellone-Abascal e in 9 partite conquistò 14 punti salvando l’Ascoli con un mezzo miracolo. Nonostante l’identica classifica da brividi, quella squadra era però decisamente più forte di quella attuale con giocatori come Leali, Ranieri, Padoin, Cavion, Sernicola, Ninkovic, Scamacca e Troiano che oggi l’Ascoli si sogna. L’Ascoli vinse addirittura quattro partite di fila e quei 12 punti, sommati a 2 pareggi, fecero passare inosservate le 4 sconfitte.