Al teatro Annibal Caro di Civitanova sabato 16 marzo (ore 21,15) arriva uno spettacolo dedicato alla straordinaria cantautrice canadese Joni Mitchell. Joni’s Songs, il titolo, è un racconto in musica e parole frutto di un intenso lavoro di ricerca e di arrangiamenti, con quindici canzoni dal repertorio dell’artista e non solo per raccontare il suo percorso artistico e per far scoprire al pubblico una straordinaria interprete del suo tempo, anticipatrice di molte tematiche sociali del presente.

Sul palco, si esibirà la band Singolarmete, composto dalla voce solista Valentina Guardabassi, da Alessandra Tamburrini (piano, tastiere e voce), da Andrea Castagnari (chitarra, armonica e voce), da Paolo Galassi (basso) e da Riccardo Andrenacci (batteria e percussioni). I cori e la voce narrante è di Elena Rocchetti. Lo spettacolo ripercorre la carriera della cantante riproponendo alcuni brani dagli album ritenuti più rappresentativi e maggiormente narrativi della sua evoluzione artistica, dal folk al jazz, testimoniando così il percorso naturale e straordinariamente controcorrente di Joni Mitchell e la sua eccezionalità nel panorama musicale internazionale. La narrazione fluisce tra parole e canzoni, accompagnando lo spettatore alla scoperta dell’artista anche grazie ad una voce narrante che contestualizza le canzoni nel loro significato e nel momento in cui sono state scritte, con la presentazione dei brani ed aneddoti raccolti dalla voce della Mitchell e pubblicati in libri-intervista. Lo spettacolo è stato concepito anche per ricordare e celebrare i primi ottant’anni dell’originale artista canadese. I biglietti sono disponibili online nel circuito Vivaticket/Amat, punti vendita e online e presso le biglietterie dei Teatri.