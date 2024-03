Entrano in un bar dove si era rifugiato un uomo che avevano aggredito a calci e pugni e sfasciano tavoli e sedie. A poco meno di tre mesi da quanto avvenuto in un bar di Potenza Picena, il questore ha emesso tre provvedimenti di rimpatrio, con foglio di via obbligatorio nei confronti degli autori di quel pestaggio.

I fatti risalgono alla fine dello scorso mese di dicembre quando tre uomini di origine albanese hanno preso a calci e pugni un uomo che, nel tentativo di salvarsi dalla furia dei tre, ha cercato rifugio all’interno di un bar. Il gruppo però lo ha raggiunto all’interno e ha messo sotto sopra il locale distruggendo tavoli, facendo volare sedie e danneggiando anche la porta del locale.

Danneggiamento e lesioni i reati contestati a seguito delle indagini dei carabinieri che hanno denunciato gli autori dell’aggressione. I tre albanesi erano già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, da qui i provvedimenti del questore che ha emesso nei loro confronti anche il foglio di via con il divieto di fare ritorno nel comune di Potenza Picena per due anni.

