Virginio Micozzi è stato confermato presidente della Federazione italiana della caccia di Macerata. La rielezione durante l’assemblea che ha visto la partecipazione del presidente regionale Paolo Antognoni, di quello provinciale Nazzareno Galassi, dei presidenti delle sezioni comunali di Pollenza, Porto Recanati, Petriolo e del rappresentante dei giovani cacciatori della provincia di Macerata Matteo Brecciaroli.

L’assemblea è stata aperta dal presidente Antognoni con una panoramica sui calendari venatori passati e sulle prospettive future. E’ stato poi approvato il bilancio del 2023 per poi approvare l’unica lista che si è presentata. Virginio Micozzi ha chiesto la collaborazione di tutti i tesserati invitando i soci a partecipare anche alle attività istituzionali sia con l’amministrazione Comunale che con la Fondazione Una (uomo natura ambiente) come la pulizia delle fonti, la processione in occasione del patrono della città e altre varie attività svolte nel corso dell’anno. Ha concluso la discussione il presidente provinciale Nazzareno Galassi Nazzareno.

Per il nuovo direttivo della sezione 2024/2028, sono stati eletti: Virginio Micozzi presidente, Fabrizio Paolella vice presidente, Michele Angelini segretario tesoriere, consiglieri Fabrizio Andreani, Mario Baldoni, Mauro Cicconi, Gianni Menichelli, Tommaso Menichelli, Urbano Pietrella, leonardo Romiti, Mauro Sdrubolini, Marco Sileoni e Fabio Stefoni.