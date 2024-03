Domenica 10 marzo alle 18 appuntamento jazz con “Eternal Love” di Roberto Ottaviano 5et in scena al teatro Apollo di Mogliano per la stagione del format Riverberi di Risorgimarche.

«“Eternal Love” è un omaggio all’Africa alla sua cultura, alla sua musica e al suo popolo, per celebrare in questi tempi difficili la speranza e la voglia di riscatto del genere umano – si legge in una nota del Comune – . Con una selezione di composizioni di Don Cherry, Abdullah Ibrahim, Charlie Haden, John Coltrane, Dewey Redman, Elton Dean e brani originali, in un percorso emozionante che invita gli ascoltatori ad andare oltre le note, alla ricerca di uno spessore interiore senza il quale è difficile potersi proporre come modelli alle nuove generazioni, non solo di artisti. Attivo sulla scena jazzistica da oltre quarant’anni, Ottaviano ha suonato e inciso con alcuni tra i più importanti musicisti americani ed europei a cavallo tra diverse generazioni». Maggiori informazioni sul sito Risorgimarche (clicca qui).