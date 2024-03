Linea Verde raddoppia a Macerata. Da stamattina e fino a giovedì la troupe di “Linea Verde Life”, il programma di Rai 1 che racconta il territorio italiano e le sue meraviglie con Elisa Isoardi e Monica Caradonna, sono in città per girare immagini e interviste che poi finiranno nella puntata che andrà in onda sabato 23 marzo a partire dalle 12.30.

Ma la città sarà protagonista sul primo canale già questo sabato, alle 12, all’interno del contenitore “Linea Verde Start”, condotto da Federico Quaranta. Il giornalista sta infatti compiendo un viaggio nel Belpaese alla scoperta del Made in Italy più autentico e il mese scorso è giunto in provincia per raccontare le eccellenze del saper fare locale in collaborazione con Confartigianato Imprese. La troupe Rai ha fatto tappa a Macerata, Recanati e Ripe San Ginesio, mostrando le bellezze dei Comuni e incontrando imprenditori che quotidianamente realizzano manufatti di elevata fattura. Tra tradizione, innovazione e attenzione per l’ambiente.

«Oltre ad essere un’affascinante vetrina per scoprire proprio la maestria dei nostri artigiani – le parole di Enzo Mengoni, presidente territoriale – la puntata sarà un importante mezzo per veicolare il territorio e tutta la sua bellezza, diventando risorsa anche per il comparto del turismo. Un’occasione di risonanza per il Maceratese. Ma non solo volano d’accoglienza, perché la puntata di sabato permetterà anche alla nostra comunità di sorprendersi nell’ammirare la grande tradizione artigiana locale».