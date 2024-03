Cambia la viabilità domani e giovedì in centro storico a causa delle riprese televisive effettuate dalla Rai per la puntata di “Linea Verde Life”.

Per domani la Polizia locale ha previsto il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza della Libertà dalle 8 alle 13, in piazza Strambi dalle 11 alle 13 e in piazza Vittorio Veneto dalle 15 alle 18. Giovedì invece, la situazione sarà più articolata. Ai Giardini Diaz, dalle 8.30 alle 10 divieto di transito, dall’ingresso di via Morbiducci e da quello di piazza Garibaldi; in piazza Mazzini divieto di sosta con rimozione coatta, dalle 9 alle 12.30, su tutta la piazza e divieto di transito dalle 10 alle 12.30; in via Gioberti, dalle 10 alle 12.30 direzione obbligatoria dritto verso piazza Vittorio Veneto; in vicolo degli Orti, sempre dalle 10 alle 12.30, direzione obbligatoria a sinistra verso via Crispi; in piazza della Libertà, dalle 11 alle 14.30 divieto di sosta con rimozione su tutta la piazza, anche invalidi; in via don Minzoni (direzione piazza della Libertà), dalle 12 alle 14.30 divieto di transito e direzione obbligatoria a sinistra verso piazza Strambi.

Misure che hanno fatto storcere il naso al consigliere comunale dem Andrea Perticarari. «Viviamo in una città – osserva Perticarari – in cui tutti i giorni le macchine affollano il centro storico, parcheggiano in doppia fila e tolgono posti ai residenti già in difficoltà a causa dei cantieri presenti; in cui le famiglie coraggiose che vogliono farsi una passeggiata in piazza debbono avere quasi i figli al guinzaglio per evitare tragedie; in cui la piazza, il salotto della città, si tramuta invece in un grande parcheggio a cielo aperto. In una città in cui tutto questo non viene considerato salvo che arrivi Linea Verde… allora tutto questo non conta e si attiva come per magia la ztl: si riservano parcheggi alla Rai togliendoli ai cittadini, anche disabili, si chiude l’accesso al centro storico ai veicoli e si impongono divieti di sosta in tutte le principali aree del centro».

La polemica finale che solleva il consigliere comunale del Pd: «Tralasciando che qualunque immagine verrà girata sarà una sorta di pubblicità ingannevole visto che la città in realtà non è così… mi chiedo altro. Nella determina che impone tutto ciò è scritto “ritenuto opportuno adottare idonei provvedimenti atti a salvaguardare la sicurezza delle persone”: la sicurezza delle persone esiste solo quando c’è una troupe televisiva? Vabbè, tanto ci sono i bus che ci portano al centro commerciale di Corridonia».