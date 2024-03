Paolo Cevoli sarà in scena con “Andavo ai 100 all’ora” all’auditorium Benedetto XIII di Camerino mercoledì 6 marzo alle 21,15 per un appuntamento fuori abbonamento promosso da Curc, circolo universitario ricreativo camerte Angeli e Maiolatesi Aps con il patrocinio del Comune di Camerino e in collaborazione con Amat.

Parafrasando la nota canzone di Gianni Morandi del ‘62, nel suo ultimo “Andavo ai 100 all’ora”, Cevoli racconta ai figli dei suoi figli com’era la vita prima di internet e cellulari. Nel ’62 i 100 all’ora erano una gran velocità, «oggi – dice l’artista romagnolo – in autostrada a quella andatura ti suonano anche i camion trasporto suini».

Cevoli, classe 1958, è nonno di 2 nipotini. Nello spettacolo immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino. Cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la Tv era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata (anche perché quasi non si produceva immondizia…) e gli apericena. Il monologo è un racconto personale che attraversa la vita di Paolo fino a oggi. Non per dire che “una volta era meglio…” ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.

Biglietti e informazioni: biglietteria dell’Auditorium Benedetto XIII, in località Colle Paradiso (tel. 0737/431401) aperta il giorno dello spettacolo dalle 18; I biglietti potranno essere prenotati telefonando al n. 351.3674301 (orario 18.30-19.30), su vivaticket.com e nelle biglietterie del circuito Amat/Vivaticket.