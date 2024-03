Ale e Franz sono in scena con “Recital”, spettacolo scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari (anche regista) e Antonio De Santis mercoledì 6 marzo alle 21,15 al teatro Verdi di Pollenza nella stagione realizzata dal Comune e Amat con il contributo di Regione Marche e Ministero della Cultura.

Il celebre duo comico torna in scena con un ‘il meglio di’, dove ripercorre una selezione di quanto rappresentato in tutti questi anni. Lo spettacolo, che mette in luce le nostre qualità ma soprattutto i nostri difetti e le nostre contraddizioni, raccoglie materiale in tanti anni di lavoro di Ale e Franz e vuole portare leggerezza al pubblico. In scena andranno vizi, virtù e manie degli italiani, “dell’essere umano in generale”, alle prese con alcune situazioni ‘estremizzate’ a teatro. L’intenzione è quella di dare alle persone un po’ di spensieratezza, lasciando quindi i riferimenti alla realtà che stiamo vivendo e pensando, per una volta, solo a divertirci e ridere insieme tra passato presente e futuro.

Biglietti a Pollenza biglietteria del teatro Verdi (tel. 0733/549936 e 349/4730823 mail hipnoticaservice@gmail.com) e anche nelle biglietterie del circuito Amat/VivaTicket e su vivaticket.com. Informazioni Amat tel. 071/2072439 www.amatmarche.net.