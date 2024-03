Conto alla rovescia per la 48esima edizione della Stracivitanova che quest’anno si “sdoppia” in versione primaverile e autunnale: domenica 10 marzo si corre la Run10K, la gara sulla distanza di 10.100 chilometri, competitiva e non competitiva e il prossimo 3 novembre arriva in città il campionato di mezza maratona.

Cresce l’attesa per un momento molto sentito dalla città: oltre alla Stracivitanova si correrà come da tradizione ormai anche la Strafamily, la passeggiata di 4 chilometri dedicata a tutti. Ma la protagonista non sarà solo la corsa. Sabato 9 marzo una serie di appuntamenti gratuiti presso la palazzina sud del lido Cluana. Il titolo è “Tutto un altro sport” e parte alle 16 con la performance street di Spazio hip hop. Alle 16.30 lo spazio condotto da Paolo Nanni con “Vite digitali” e alle 18 “Lo sport oltre il traguardo” con Silvia Del Beccaro e le storie di riscatto e di inclusione. Alle 19 spettacolo di Nura Danza e, a seguire, brindisi con l’associazione Lulù e il Paese del sorriso. Al Varco sul mare sarà presente anche un camper dove si svolgeranno le visite cardiologiche, a cura di Rotary Club e Asc.

Oggi pomeriggio la presentazione dell’evento, organizzato dall’Atletica Civitanova, presso l’hotel Cosmopolitan. Erano presenti Sergio Bambozzi, presidente dell’Atletica Civitanova, il direttivo della società, Claudio Morresi, assessore allo sport, Fabio Romagnoli, delegato provinciale Coni, e i rappresentanti dei tanti sponsor privati che, come da tradizione, hanno scelto di dare il loro contributo ad un evento che coinvolge tutta la città.

«La Stracivitanova ormai è diventata un contenitore, con tanti eventi e realtà al suo interno – ha detto Sergio Bambozzi, presidente dell’Atletica Civitanova – Stanno arrivando tante adesioni, siamo già a 500, 600 iscritti soltanto per adesso. E ne arriveranno tante altre ancora. È bello vedere che tante palestre di tutto il circondario si stanno organizzando per essere con noi. Abbiamo coinvolto quest’anno anche le scuole e una parte del ricavato dell’evento andrà per l’acquisto di materiale scolastico». Poi la grande novità. «Ci abbiamo sperato per un anno e a dicembre è arrivata la notizia dell’assegnazione del campionato italiano di mezza maratona, in programma per il prossimo 3 novembre. Lavoreremo per organizzare un grande evento».

Poi la parola all’assessore allo sport, Claudio Morresi: «sfido a trovare una manifestazione che va avanti per così tanto tempo, da 48 anni – ha detto – L’Atletica Civitanova è una società da sempre collaborativa con l’amministrazione e noi non possiamo che ringraziarla: grazie per questo evento, ma grazie anche per quello che fate ogni giorno per i nostri bambini e per i nostri ragazzi: lo sport è vita. Quando amministrazione e società collaborano si possono ottenere grandi cose, lavorando in sinergia». Tra gli interventi anche quello del sindaco di Esanatoglia, Luigi Nazzareno Bartocci, e dei rappresentanti dell’associazione Lulù. Complimenti all’organizzazione della kermesse sportiva anche da Romagnoli, che ha portato i saluti del Coni.

Il ritrovo, domenica 10 marzo, è alle 7.45 al Varco sul Mare, la gara parte alle 9.30. Per info e iscrizioni Stracivitanova.it.