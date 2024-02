di Laura Boccanera

Furto al supermercato Tigre, il ladro entra e ruba i soldi dalla cassa, poco prima aveva tentato il colpo anche al ristorante rosticceria Capriccio di mare di via Vittorio Veneto. E’ accaduto a Civitanova attorno alle 17, è caccia al responsabile.

L’uomo è entrato a volto scoperto al supermercato Tigre di via D’Annunzio e senza l’uso di armi o minacce si è diretto alla cassa e ha trafugato diverse banconote per qualche centinaio di euro e poi è scappato a piedi.

Ad inquadrarlo le telecamere di videosorveglianza interne del locale che hanno catturato nitidamente l’azione. Nel supermercato in quel momento c’erano cassiere e alcuni clienti.

Gli addetti hanno subito dato l’allarme e sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha acquisito i filmati e si è messa sulle tracce del responsabile.

Poco prima, attorno alle 16, lo stesso soggetto aveva provato anche ad entrare all’interno della rosticceria ristorante di viale Vittorio Veneto, ma senza riuscirvi. A quell’ora all’interno dell’esercizio commerciale non c’era nessuno e, anche qui col volto scoperto, ha provato a forzare la porta d’ingresso con un piede di porco. Ad accorgersi dell’effrazione il titolare della vicina parrucchieria che ha avvertito la titolare che abita poco distante e che è scesa subito. Il malvivente però si era già dato alla fuga senza riuscire ad entrare né portare via alcunché. Anche qui la sua azione è stata ripresa nitidamente dalle telecamere. Le indagini sono in corso.