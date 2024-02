Riparte subito il campionato di A3 Girone Blu con il turno infrasettimanale in programma domani sera alle 20,30, dove spicca il derby tra Smartsystem Fano e Volley Banca Macerata. Partita doppiamente importante per i biancorossi, che oltre a incontrare i rivali marchigiani si giocheranno anche la possibilità di allungare su una delle inseguitrici: Fano infatti occupa il terzo posto ma con gli stessi 40 punti di San Giustino, secondo in classifica, a -10 dai biancorossi.

La Smartsystem, che da gennaio è guidata dall’esperto coach Mastrangelo, si presenta con due vittorie nelle ultime giornate di campionato, il 3-1 casalingo contro Palmi e la vittoria a Modica con lo stesso risultato, conquistata sabato scorso. Percorso simile per Macerata che ha ottenuto altrettanti successi nelle ultime uscite contro Sabaudia e Sorrento.

spiega la chiave della vittoria contro Sorrento, «Loro hanno dato tutto ma quando la Volley Banca Macerata gioca come sa, è ad un livello difficile da sostenere per chiunque. Sono stati bravi i ragazzi a tenere alta la prestazione per tutti e tre i set dopo lo svantaggio subito». C’è poco tempo per lavorare sulla gara di domani ma grande entusiasmo, «Non vediamo l’ora di giocare contro Fano e confrontarci con una squadra forte. È una gara che può darci indicazioni importanti anche in ottica Play-Off per capire a che punto siamo, avere conferme o farci valutare nuovi aspetti sui quali migliorare. In queste settimane ci stiamo concentrando sulla fase di break: spingiamo bene in battuta ma non sempre riusciamo poi a concretizzare la capacità di mettere pressione agli avversari col servizio, quindi possiamo migliorare nel muro, nella difesa e nel contrattacco. Poi come dicevo, aspettiamo con interesse la sfida con Fano proprio per avere altre indicazioni». Per quanto riguarda invece il gruppo, la squadra ha reagito bene ad un momento di difficoltà dopo le sconfitte con Casarano e Lecce, «I risultati non hanno mai disunito il gruppo e insieme abbiamo trovato la strada da percorrere per uscire dalle difficoltà. Non è mai mancata la sintonia tra i ragazzi e coach Castellano e anzi credo sia una delle chiavi principali dei nostri successi».

La sfida tra Smartsystem Fano e Volley Banca Macerata sarà visibile domani sera in diretta sul canale ufficiale di YouTube della Lega Volley, a partire dalle ore 20.30.