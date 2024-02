di Luca Patrassi (foto Fabio Falcioni)

Tre titoli italiani nel pattinaggio a rotelle velocità, protagonista la Skyroller Macerata, una società nata dal nulla due anni fa con grande entusiasmo, sacrifici e capacità di programmazione. Ieri sera grande festa nella pista di Collevario per celebrare quanto di straordinario realizzato dalla società maceratese nei campionati italiani indoor a Pescara che hanno visto partecipare oltre mille atleti in rappresentanza di ottanta società sportive. Tra i protagonisti otto atleti della Skyroller: Pietro Dottori, Benedetta Petinari, Anna Dottori, Anna Vaccina, Sante Pacioni, Michelangelo Munda, Noemi Napoletano e Sofia Dottori.

Skyroller Macerata vola sul tetto dell’Italia conquistando tre ori, tre titoli italiani che riportano Macerata ad essere protagonista nel mondo del pattinaggio a rotelle velocità dopo una assenza di oltre vent’anni. Sofia Dottori, titolo italiano trofeo Skate Italia, categoria R12, nella gara di fondo 2000 metri a punti. Due i titoli per Sante Pacioni: titolo italiano categoria Ragazzi sul giro crono atleti contrapposti e nella gara 1,5 giri sprint. Skyroller, un’associazione nata due anni fa, ad oggi conta oltre 100 atleti che svolgono gli allenamenti nella la pista di pattinaggio di Collevario: «Un progetto nato – sottolinea la società sportiva – grazie all’attenzione per i bambini ed i giovani ed alla loro qualità di vita che offre la città di Macerata. Il pattinaggio a rotelle è una disciplina sportiva altamente inclusiva, che è rivolta a tutti e che fonde divertimento, disciplina e stile di vita. Syroller Macerata ringrazia in primis tutti gli atleti e le loro famiglie per l’impegno la passione e la dedizione per questo sport, tutti i dirigenti che operano come volontariato nella gestione di questa grande realtà, lo staff di allenatori guidati da Antino Valeri per la disciplina velocità, Lauretta Micozzi e Loredano Boncori per Freestyle e Fitness adulti, Sara Binanti attività giovanile.

Uno staff che in due anni ha portato i nostri ragazzi e i colori della città di Macerata sul gradino più alto delle competizioni nazionali ed internazionali ed infine un ringraziamento al presidente dell’ associazione Francesco Pacioni. Grazie al Comune e ad una Amministrazione comunale che fin da subito è stata attenta ai giovani e allo sport dandoci fiducia e supportandoci nelle strutture necessarie per svolgere questa attività». Ieri sera appunto la festa in occasione dei tre titoli italiani: presenti gli atleti, i dirigenti della Skyroller e, tra le autorità, gli assessori comunali Riccardo Sacchi (Sport) e Andrea Marchiori (Lavori Pubblici), Laura Sestili, consigliera provinciale con delega all’istruzione e il consigliere comunale Claudio Carbonari.