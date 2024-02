La ministra Bernini a Camerino

La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini in visita a Camerino. L’incontro si terrà mercoledì alle alle 15,15 la Sala consiliare del Comune. Una visita, quella della ministra Bernini, prevista inizialmente ad inizio febbraio in occasione dell’inaugurazione dell’Anno accademico ma rinviata per impegni istituzionali sopraggiunti e che si concretizzerà ora nell’incontro di mercoledì pomeriggio. «Saranno trattati due argomenti fondamentali per la città – spiega l’amministrazione comunale – una breve descrizione della situazione di Camerino, Comune più colpito della Regione Marche dal terremoto del 2016, poi focus su sviluppo e nuove prospettive per l’ateneo quale motore socio-economico della città e del territorio».