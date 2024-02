di Luca Patrassi

Cambio di gestione per il ristorante della famiglia Parcaroli. “Vere Italie”, inaugurato nel 2018 dopo un qualificato intervento di restauro nei locali del centro che prima ospitavano il pub “Le 4 Porte”, resta di proprietà della società che fa capo alla famiglia del sindaco Sandro Parcaroli – in particolare al figlio Stefano – ma è stato preso in gestione dalla società della famiglia Guzzini (“Di Gusto”). L’accordo è stato formalizzato pochi giorni fa.

Entusiasta dell’operazione Marco Guzzini: «La trattativa – dice il ristoratore – era partita a inizio anno ma si è definita martedì scorso, adesso possiamo raccontarla più serenamente. Siamo desiderosi di continuare a fare la nostra attività in centro storico, motivatissimi e prontissimi per questa nuova avventura. Manterremo la nostra identità, quindi varie proposte di cucina unite dalla creatività: gastronomia di qualità tra tradizione e innovazione, spazio ai prodotti tipici, alle nostre pizze, alla pinza e al sushi e a tante altre iniziative. Ci saranno ovviamente aperitivi, cocktail ed eventi. Insomma ricerca ed innovazione per far vivere un’esperienza unica ai nostri clienti Quanto alla tempistica, siamo al lavoro per partire entro l’estate, vogliamo farlo per essere pronti ed accogliere quanti saranno presenti a tutto quello che la città organizza».

Guzzini è inarrestabile, ecco le indicazioni sui cambiamenti nel locale: «Faremo un percorso di ristrutturazione, di cambiamento degli arredi. Il tutto sotto la guida dei nostri architetti e sempre con la stessa filosofia operativa che ci caratterizza: tanta luce, calore degli ambienti, mangiare cose buone e farlo un un ambiente speciale. Siamo molto contenti, ringraziamo la famiglia Parcaroli per la grande disponibilità dimostrata anche in questa occasione».

Dunque il prestigioso ristorante – il locale è ospitato nel cinquecentesco palazzo Floriani Carradori in via Crescimbeni e ha un altrettanto splendido spazio all’aperto nel cortile con pozzo d’epoca e reperti archeologici – riaprirà entro l’estate e vestirà l’insegna “Di Gusto”. Quanto alla decisione di dare in gestione il ristorante in questione, il tutto è nato dall’evidenza degli aumentati impegni, anche all’estero, di Stefano Parcaroli, Ad della principale azienda che vede impegnata la famiglia Parcaroli, la Med Store/Juice.