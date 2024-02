Lavori in Comune a San Severino, le Poste di via Gorgonero si trasferiscono in un container.

La società Poste Italiane ha comunicato al Comune che da lunedì (26 febbraio), e fino all’11 aprile, l’ufficio postale di via Gorgonero resterà chiuso al pubblico per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del del progetto Polis — Casa dei servizi di cittadinanza digitale nel Comune.

«Durante questo periodo – si legge in una nota del Comune – al fine di garantire continuità e accessibilità ai servizi postali, l’ufficio verrà trasferito in un container ubicato in via Campo Fiera, nel parcheggio antistante i campi da tennis di fronte alla palestra Boni ex Gil, in un’area messa a disposizione del Comune». L’ufficio temporaneo sarà aperto da giovedì 29 febbraio e fino al 7 aprile, e comunque fino a fine lavori.

Poste Italiane informa la cittadinanza che gli orari di apertura saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle 19:05, il sabato dalle ore 08:20 alle 12:35.