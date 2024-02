Non era scomparsa, le si era rotto il telefono e aveva perso i documenti: per questo non era più riuscita a contattare la sua famiglia. Questo è quello che ha raccontato Olga Part, ucraina di 35 anni, ai carabinieri. La donna, infatti, è stata notata stanotte da una pattuglia del Radiomobile mentre era seduta a bere con un’amica in una bar nella zona sud della città.

Le ricerche della 35enne erano scattate dopo che la famiglia si era rivolta a “Chi l’ha visto?”. La trasmissione di Rai3 condotta da Federica Sciarelli le ha dedicato un servizio ieri sera, i familiari erano preoccupati perché non riuscivano più a contattarla dal 4 febbraio. Hanno raccontato che la donna era solita chiamarli ogni sera, ma da quel giorno più niente. Da qui l’appello a chiunque avesse potuto vederla. Dopo l’appello i carabinieri hanno iniziato a cercarla e stanotte l’hanno trovata. Stava bene e ha raccontato, appunto, che non aveva più chiamato i familiari perché le si era rotto il telefono, aveva perso i documenti e non era riuscita più a riattivare la sua utenza. I carabinieri l’hanno quindi invitata a mettersi in contatto con i familiari attraverso il Consolato.

