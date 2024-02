Ormai gli animali selvatici non aspettano neanche più la notte per avventurarsi nei centri abitati.

Stamattina, intorno alle 10,30, diversi residenti hanno notato un lupo gironzolare nei pressi dell’area verde tra via Mainini e via Tano, a Sforzacosta. Alcuni, come Elisabetta Paoletti, hanno anche immortalato la “passeggiata” dell’animale nel cuore del parco in un video, nel quale lo si nota avventurarsi indisturbato alle spalle del campetto del quartiere.

Alla curiosità, però, si aggiunge la preoccupazione, soprattutto dei possessori di piccoli animali domestici, che temono per l’incolumità dei loro amici a quattro zampe. Alcuni cittadini segnalano nel gruppo Facebook “Sei di Sforzacosta se…” che non è la prima volta che l’animale compare tra le case del quartiere e che addirittura quello avvistato stamattina sia uno dei quattro componenti di una famiglia che da mesi stazionerebbe nei dintorni.

Il fatto fa il paio con quello di ieri avvenuto in centro città, quando una famiglia di cinghiali ha approfittato dell’oscurità della notte per scorrazzare indisturbata nella zona del cimitero, in via Pancalducci e dintorni.