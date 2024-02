Famigliola di cinghiali a spasso per la città. Ieri sera intorno alle 23 sono stati avvisati quatto cinghiali nei pressi della rotatoria di via Pancalducci a Macerata, vicino al cimitero. Osservando le dimensioni probabilmente si trattava di mamma con tre cuccioli. Per nulla spaventati dall’ambiente urbano, hanno attraversato la strada e si sono diretti verso via Paladini. La presenza della ringhiera ha fermato la loro esplorazione e da lì sono fuggiti verso la vegetazione in direzione dell’elisuperficie. Qualche automobilista ha rallentato per godersi l’insolita scena.

(foto/video De Marco)