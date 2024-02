Stava tagliando una albero con la motosega, quando il fusto gli è precipitato sopra, uccidendolo. E’ morto così Gaspare Giacomoni, 70 anni da compiere, pensionato di San Severino. La tragedia si è consumata ieri.

Giacomoni era andato in un bosco di sua proprietà in contrada Isola, non troppo distante dalla sua abitazione. E si era messo a tagliare alcuni alberi di alto fusto con la motosega. Uno di questi, alto cinque o sei metri, lo ha travolto in pieno, colpendolo alla schiena.

L’allarme è scattato verso le 20,30. E’ stata la moglie dell’uomo a lanciarlo, non vedendo rientrare a casa. Così i vicini sono andati a cercarlo e hanno fatto la tragica scoperta. E’ molto probabile che il decesso sia avvenuto qualche ora prima del ritrovamento del corpo. Sul luogo dell’incidente sono arrivati 118, vigili del fuoco e carabinieri. Ma per l’uomo non c’era già più niente da fare. Non sono stati disposti altri accertamenti, la procura ha già dato il nulla osta al funerale. Si terrà domani, partenza alle 14,30 dalla sala del Commiato Il Tempi degli Angeli e poi la celebrazione nella chiesa di località Isola.

Oltre alla moglie Dorotea, Giacomoni lascia le sorelle Sara e Pierina. Appassionato di caccia, era uno dei più attivi operatori della squadra di caccia al cinghiale 15 dell’Atc Macerata 1. Chi lo conosceva lo descrive come un operatore instancabile e grande conoscitore della caccia ai cinghiali. I federcacciatori e la squadra di caccia al cinghiale «si uniscono al profondo dolore per la scomparsa prematura e tragica di Gaspare»