Muore schiacciato da una pianta che stava tagliando. L’incidente è avvenuto a San Severino in località Isola. Quello che è successo è in fase di ricostruzione, sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Secondo le prime informazioni un uomo di 70 anni ha perso la vita in località Isola, su di un terreno di sua proprietà, dopo che la pianta che stava tagliando gli è caduta addosso. I soccorsi sono scattati intorno alle 20,30. È però possibile che l’incidente si sia verificato un po’ di tempo prima.

Questo anche perché l’allarme sarebbe stato lanciato dalla moglie che non ha visto l’uomo tornare a casa. Sul luogo dell’incidente, avvenuto in una zona boschiva, si sono concentrati gli interventi del 118, dei vigili del fuoco di Tolentino e dei carabinieri del comando di San Severino. Il 118 non ha potuto fare niente per salvare la vita all’uomo. Gli accertamenti su quello che è accaduto sono affidati ai carabinieri per stabilire la dinamica di quanto successo.

(in aggiornamento)