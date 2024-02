A due anni dall’invasione russa dell’Ucraina e dello scoppio della guerra, il movimento politico regionale “Dipende da noi” organizza un incontro a Civitanova Alta presso il bar Cerolini, in piazza della Libertà, venerdì alle 20. In apertura sarà presentato il libro di Brunetto Salvarani e Roberto Mancini “Oltre la guerra”. Insieme al professor Mancini sarà presente Andrea Mazza, che guiderà il dialogo su come dare una risposta di pace al moltiplicarsi delle situazioni di guerra in Europa e nel mondo. Lo scopo dell’incontro è quello di rafforzare la comune coscienza di pace e la richiesta almeno del cessate il fuoco in Ucraina e in Palestina. «In ogni città e territorio è infatti necessario ritrovare sentimenti, parole, pensieri e azioni collettive che sappiano promuovere giustizia riparativa, rispetto per i diritti di chiunque e rapporti pacifici in tutte le relazioni, da quelle internazionali a quelle interpersonali» – viene spiegato nella presentazione dell’evento.