Va avanti la mobilitazione degli agricoltori contro le politiche europee, nazionali e regionali. Ieri sera un centinaio di imprenditori provenienti da tutto il sud delle Marche, con rappresentanze dall’Anconetano al Piceno, si sono dati appuntamento all’agriturismo i Valeriani, a Macerata, per fare il punto della situazione dopo un mese di proteste.

«Ci siamo ritrovati per discutere dei fatti e delle tematiche che stiamo vivendo in questo periodo, c’è grande unione all’interno della nostra categoria – rimarca Rossano Catinari, coordinatore del comitato informale degli agricoltori maceratesi, reduce dalla trasferta di sabato scorso a Roma per aderire alla protesta nazionale – continueremo a sensibilizzare ai nostri cittadini sull’importanza dell’agricoltura nella nostra regione e in tutto il territorio nazionale. Siamo disponibili al dialogo con le organizzazioni politiche e sindacali, ma abbiamo prodotti agricoli migliori al mondo, siamo stufi di essere sottopagati».

