Circa 50 trattori si sono ritrovati nel tardo pomeriggio di oggi in un campo a pochi passi dallo svincolo della superstrada di Sforzacosta per proseguire la mobilitazione iniziata nelle scorse settimane.

Verso le 18,30 sono arrivati in loco la ventina di agricoltori di rientro da Roma, dove erano arrivati domenica per unirsi al sit-in nazionale in corso nella capitale. Stamattina hanno poi ripreso la strada delle Marche, percorrendo la superstrada come avevano fatto nel viaggio di andata, ovviamente in senso opposto, scortati dalle pattuglie della polizia stradale. A Sforzacosta il gruppo guidato da Rossano Catinari ha trovato ad attenderlo altri agricoltori provenienti da tutta la provincia e non solo: resteranno sul posto a manifestare almeno per le prossime 24 ore. «Non ci bastano i contentini sull’Irpef e il taglio del 4% di terreno a riposo per l’anno 2024: quello che vogliamo un reddito sicuro», fanno sapere gli agricoltori, che nel mirino hanno messo da tempo le politiche comunitarie e nazionali.