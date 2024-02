di Marco Pagliariccio

Continua la mobilitazione degli agricoltori maceratesi, che da ieri sera hanno posto come loro quartier generale un campo a ridosso dello svincolo della superstrada di Sforzacosta, a Macerata. Nel primo pomeriggio di oggi, una delegazione di circa 10 trattori è partita proprio da lì per sfilare lungo le vie principali della città per continuare a tenere alta l’attenzione sulle problematiche del settore.

Il piccolo corteo, sempre scortato dalle forze dell’ordine, dopo essere risalito verso Collevario e via Roma, ha imboccato corso Cavour, fatto il giro delle mura, preso per via Trento e da lì si è riavviato verso Sforzacosta.

«La mobilitazione andrà avanti almeno fino a stasera a mezzanotte – conferma Rossano Catinari, coordinatore del gruppo informale di agricoltori del Maceratese che manifesta ormai da settimane e che è rientrato proprio ieri da una tre giorni a Roma – nella capitale è stata una bella esperienza, logicamente con tanta tensione e nervi a fior di pelle. Purtroppo visto quando è immane la burocrazia in Italia, per ottenere qualcosa bisogna avere grande perseveranza. E dialogare. Ci siamo trovati a confrontarci con colleghi di tutta Italia, ci siamo scambiati opinioni anche animate ma schiette e costruttive. Ci è servito molto per capire la situazione italiana: attraversiamo un periodo molto ma molto duro. Abbiamo chiesto dignità e redditività per il nostro lavoro, oggi noi lavoriamo praticamente solo per pagare le tasse e coprire le spese. I nostri prodotti non sono valutati adeguatamente, vogliamo che qualcosa cambi: tra importazioni selvagge, burocrazia e tutto il resto siamo ormai strangolati. La questione dell’esenzione Irpef è una goccia nell’oceano dei problemi, così come la deroga al limite del 4% dei terreni da lasciare incolti: va bene che siano stati accolti, ma la protesta va avanti finché non ci sarà una concertazione vera a livello regionale o statale. Vogliamo far capire alla gente cosa sta succedendo».