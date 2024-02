Una mattinata dedicata alla conoscenza dei vantaggi di un’auto o un veicolo elettrico. Questa mattina si è svolta la prima edizione del Civitanova Electric Day in collaborazione tra Staff Europa del Comune di Civitanova Marche e Mas.mo Mobility.

Molta la curiosità da parte dei passanti e dei cittadini che hanno potuto provare su strada diverse auto elettriche e chiedere spiegazioni ed informazioni a professionisti del settore. Le auto esposte, di piccola e grande dimensione, sono state guidate da giovani e meno giovani, che non avevano mai avuto l’occasione di provare un nuovo stile di guida.

La partecipazione prevista di 19 prenotati ha velocemente superato le oltre 100 persone tra cui i consiglieri comunali Giorgio Pollastrelli, Lavinia Bianchi, Niccolò Renzi e il vicesindaco Claudio Morresi.

Lo staff Europa ha consegnato materiale informativo per i più piccoli, cappellini e penne prodotti dall’Unione Europea sul tema della sostenibilità. In piazza sono rimaste esposte anche le tre auto elettriche dell’ufficio tecnico del Comune, anche per informare i cittadini su quanto stia facendo l’amministrazione comunale per abbattere l’inquinamento in città.