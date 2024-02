Si accaniscono contro sei alberi di Natale e danneggiano la copertura in pvc di un bar, di questo dovranno rispondere tre giovani che sono stati denunciati dai carabinieri per due episodi di danneggiamento. I fatti sono avvenuti a Monte San Giusto lo scorso 16 dicembre. Nel corso della notte qualcuno ha agito nella piazzetta Donatori del sangue e ha distrutto una bolla di plastica in pvc del bar La Pineta. La struttura serviva a coprire tavoli e sedie del locale. La stessa notte qualche vandalo ha agito anche in via Cristoforo Colombo. Lì la Pro loco aveva sistemato sei alberi di Natale per abbellire la strada. Il danno agli abeti è stato di circa mille euro. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di risalire ai presunti autori degli atti vandalici. Si tratta di tre ragazzi di vent’anni, tutti di Monte San Giusto, due italiani e un macedone. A tradirli le riprese delle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri hanno esaminato le riprese sino ad identificare chi avrebbe danneggiato gli alberi di Natale e la bolla di plastica. I tre ragazzi avrebbero agito senza avere un movente specifico. Secondo gli inquirenti i tre ragazzi, nel passare la serata insieme, non avrebbero trovato di meglio da fare che compiere gli atti vandalici. I carabinieri di Monte San Giusto li hanno denunciati per danneggiamento aggravato.

(Gian. Gin.)