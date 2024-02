Un’amicizia tra due ragazzi finita in richieste di denaro con minacce di morte e anche botte: condannato per stalking un 25enne di San Severino. Oggi la sentenza al tribunale di Macerata del giudice Federico Simonelli: 4 mesi per l’imputato. I fatti sarebbero avvenuti a Matelica. Vittima un giovane che all’epoca aveva 18 anni. Era amico con un ragazzo che ha un anno più di lui. Poi questo avrebbe iniziato a perseguitare l’amico chiedendo denaro. L’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, ricostruisce episodi che sarebbero avvenuti tra l’1 agosto e il 26 novembre del 2018.

L’imputato avrebbe perseguitato il 18enne con messaggi e video minacciosi su Instagram e lo avrebbe picchiato con due pugni, all’addome e al naso cercando di obbligarlo a pagare la riparazione di uno scooter. Il 2 agosto 2018, vedendo che lo scooter non era riparato, lo avrebbe minacciato dicendo che lo avrebbe massacrato e avrebbe cercato di forzare la porta d’ingresso della sua casa.

Il 26 novembre 2018 sarebbe andato sotto la sua abitazione con un coltello a serramanico che avrebbe mostrato al 18enne. L’accusa contesta che l’imputato avrebbe costantemente minacciato di morte il 18enne per questioni di denaro. Il giovane per via di questa situazione avrebbe evitato di uscire di casa da solo chiedendo di essere accompagnato dai genitori. Oggi la sentenza: il pm ha chiesto la condanna a 1 anno per il 25enne (difeso dall’avvocato Vando Scheggia), il giudice ha deciso per una pena di 4 mesi.

(Gian. Gin.)

* A tutela della vittima il nome dell’imputato non viene indicato