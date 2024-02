Lite in strada per una precedenza, avvocato assolto dalla Corte d’appello. In primo grado era stato condannato per lesioni. Sotto accusa l’avvocato maceratese Marco Battellini. I fatti contestati sono avvenuti il 17 marzo del 2019 a Macerata, lungo viale Don Bosco.

Secondo l’accusa Battellini, in seguito ad una mancata precedenza, avrebbe spalancato la portiera di una Fiat Tipo e avrebbe afferrato il conducente al collo, scosso e tirato fuori dall’abitacolo.

Gli avrebbe urlato «Tu a me non me soni». In primo grado c’era stata una condanna, per il reato di lesioni, a 2 mesi e 20 giorni (questo nel giugno 2022). Il conducente dell’auto in seguito ha rimesso la querela e i giudici della Corte d’appello hanno assolto il legale, assistito dall’avvocato Giovanni Bora.