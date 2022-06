«Tirò un uomo fuori dall’auto

dopo la lite per una precedenza»:

avvocato condannato per lesioni

MACERATA - Oggi la sentenza: 2 mesi e 20 giorni. La difesa: «E' fantascienza. Non avrebbe mai potuto fare un gesto simile. Faremo appello»

Lite per una precedenza, avvocato condannato per lesioni. La difesa: «Fantascienza». Il processo si è concluso oggi al tribunale di Macerata. Sotto accusa per lesioni e violenza privata l’avvocato maceratese Marco Battellini. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Lorenzo Pacini, i fatti sono avvenuti il 17 marzo del 2019 a Macerata, lungo viale Don Bosco. Secondo l’accusa Battellini, in seguito ad una mancata precedenza, avrebbe spalancato la portiera del conducente di una Fiat Tipo e lo avrebbe afferrato violentemente al collo, scosso e tirato fuori dall’abitacolo. Gli avrebbe urlato «Tu a me non me soni». Il conducente, che si è costituito parte civile, (assisto dall’avvocato Donatello Prete) avrebbe riportato lesioni con prognosi di 7 giorni. Oggi la sentenza del giudice Roberto Evangelisti che ha condannato Battellini a 2 mesi e 20 giorni.

«Rimango molto perplesso – dice l’avvocato Giovanni Bora, legale di Battellini – secondo me l’accusa reggeva su dichiarazioni inverosimili. E credo questo abbia trovato parziale conferma, perché vista la pena penso la condanna sia solo per lesioni e non per violenza privata. Battellini ha delle patologie che gli impediscono una prova di forza come quella di tirare fuori dalla macchina una persona, è fantascienza. E lo ridirò ance in appello. Tra l’altro i fatti sono di metà marzo, un periodo in cui, visto che non siamo in California, si va in giro indossando un cappotto, un soprabito. Ma l’aggredito dice che l’aggressore era uno muscoloso. E come ha fatto a vedere questo particolare? Inoltre ha detto che l’aggressore ha tra i 45-50 anni. Battellini all’epoca dei fatti ne aveva 60. Non riporta, come non riportano i tempi. L’auto di Battellini era a Macerata quel giorno, ma è stata ripresa in un punto da cui, calcolando con Google maps, non poteva raggiungere viale Don Bosco nei tempi indicati dall’accusa».

