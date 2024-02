di Monia Orazi

A San Severino saranno abbattuti 12 alberi, tra cui dieci di specie protetta ippocastani e aceri e due prugni di specie non protetta, perché ritenuti pericolosi per l’incolumità pubblica. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dalla sindaca Rosa Piermattei. Ad essere interessate dall’abbattimento alcune vie del rione di Contro: Caccialupi, Giri, Moretti e viale Collio. A segnalare la pericolosità al sindaco sono stati gli operai addetti alla manutenzione del verde, impegnati nella potatura dei numerosi alberi presenti nel quartiere.

Il responsabile tecnico dell’area manutenzione geometra Massimo Boldrini ha effettuato un sopralluogo: «I 12 alberi si presentano tutti secchi, seccaginosi e cariati in più parti del fusto o dei rami, e attualmente hanno scarsa, se non nulla, potenzialità vegetativa; la maggior parte degli alberi, ad una spinta orizzontale, impressa al fusto, ondeggiano in maniera anomala e così forte, tanto che l’apparato radicale tende a sollevare il terreno dell’aiuola, situazione che denota l’alto grado di pericolo di caduta raggiunto dalle piante. Lo stato di “degrado vegetativo” degli alberi, che con il passare del tempo andrà a peggiorare, non consente di intervenire se non con il loro abbattimento, in quanto le condizioni rilevate costituiscono tutte indubbio e serio pericolo, per la pubblica incolumità pedonale e veicolare sulle vie pubbliche del rione di Contro».

Entrando nel dettaglio ad essere interessati dall’abbattimento saranno 6 aceri in via Caccialupi (nei pressi dei civici 24, 26, 30, 55, 57 e 60), tutti situati lungo il marciapiede. In via Giri sarà abbattuto un acero (di fronte al civico 13), altri aceri saranno abbattuti in via Moretti (tra i civici 14 e 18), mentre in via Panfili l’ultimo acero di fronte al civico 1 e un ippocastano di fronte al numero civico 5. Gli ultimi due alberi ad essere abbattuti sono due prugni, di specie non protetta in viale Collio (lato palestra Luzio e di fronte al civico 29).