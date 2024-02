Vincenzo Schettini, rinomato fisico, insegnante e straordinario divulgatore scientifico, arriva a Matelica. Il Comune di Matelica, assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’associazione Help Sos Salute e Famiglia presenta uno degli eventi più attesi dell’anno che avrà luogo il 2 marzo al palazzetto dello sport di via Borgo Nazario Sauro a Matelica e promette di offrire un’esperienza unica a tutti i partecipanti. Con oltre 1500 prenotazioni già effettuate, l’incontro si prospetta come uno dei momenti clou dell’anno per gli appassionati di scienza e per coloro che desiderano avvicinarsi a questo affascinante mondo.

Il prof Schettini, conosciuto per i suoi video virali sui social media che raggiungono milioni di visualizzazioni, è un autentico punto di riferimento sul tema della fisica scolastica e della didattica. Il suo obiettivo è quello di promuovere un momento di grande empatia e conoscenza, fornendo al pubblico uno sguardo approfondito e coinvolgente sulle materie scientifiche. L’evento è presentato dalla giornalista Agnese Testadiferro. L’ingresso allo spettacolo è gratuito, ma è necessaria la prenotazione.

Due incontri sono previsti: il primo alle 17 e il secondo alle 21:30, per consentire a tutti di partecipare e godere di questa straordinaria opportunità.

«Il palazzetto aprirà un’ora prima dell’evento – fanno sapere gli organizzatori – e vista l’alta partecipazione prevista, si consiglia agli spettatori di arrivare in anticipo per garantire un ingresso fluido in linea con l’inizio dello spettacolo. L’accesso sarà consentito solo a coloro che hanno effettuato la prenotazione. Si ringrazia per il sostegno la Fondazione Il Vallato, la Cna di Macerata, la dottoressa Roberta Cesaroni e il format Medicina per Me! Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si prega di contattare la Pro Matelica ai numeri indicati nella locandina».