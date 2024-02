Civitanova città dell’amore: neanche il tempo di dismettere le luci natalizie che su Corso Umberto I sono comparsi, in vista della festa degli innamorati, decine di cuori rosso accesso.

Le nuove luminarie sono state deliberate e decise dall’amministrazione comunale per accogliere quanti festeggeranno San Valentino nei locali di Civitanova e quanti verranno nel week end per il Carnevale. «E’ un omaggio a tutti gli innamorati in una città bella ed accogliente e l’augurio che l’amore ed il rispetto possano continuare ad essere valori fondamentali praticati nella nostra comunità ogni giorno dell’anno», ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica. L’allestimento scenografico consiste nell’illuminazione di corso Umberto I e di una postazione con un grosso cuore per selfie e scatti fotografici.