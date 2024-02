In occasione della festa di Carnevale, che si svolgerà in città domenica 11 febbraio, nell’area di piazza XX Settembre e nelle vie del centro cittadino il sindaco Fabrizio Ciarapica ha emesso un’ordinanza con la quale si dispone il rispetto di alcune misure di sicurezza.

Nello specifico, è vietato nell’area delle manifestazioni l’utilizzo e la detenzione di bombolette spray contenenti sostanze filanti, schiumogene e qualsiasi altro materiale atto ad offendere. Nei giorni 11 febbraio e 13 febbraio, dalle 14 fino al termine delle manifestazioni, è vietata la vendita di qualsiasi bevanda contenuta in lattine e bottiglie. La vendita di bevande è permessa solo previa mescita in bicchieri di carta o altro materiale monouso, consentito dalla normativa vigente, non contundente.

Inoltre, viene annullato il mercatino di Piazza XX Settembre previsto per il giorno 11 febbraio e scatteranno modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione: previsto il divieto di sosta con rimozione dalle 8 del mattino alle 21 in piazza XX Settembre, vialetto nord e sud di piazza, viale Vittorio Veneto lato ovest (tratto fra via Cavour e vialetto sud), piazza Don Lino Ramini, piazza San Martin, via Buozzi lato nord (tratto via Tripoli – corso Umberto I), via Trieste (tratto via Buozzi vicolo Sforza), viale Matteotti lato ovest (tra vialetto nord e vicolo Nettuno), corso Dalmazia (ambo i lati nel tratto fra via Trento e vialetto nord), corso Umberto I (tra via Trento vialetto nord), via Venezia. Divieto di transito per tutti i veicoli dalle 12 alle 21 in piazza, vialetti e via Tripoli. Il traffico verrà deviato dalle 12 alle 21.