Via all’analisi dei dati sul conferimento dei rifiuti a Recanati, in collaborazione con il Cosmari, per elaborare una tariffa puntuale che consentirà di ripartire i costi del servizio integrato dei rifiuti in funzione dell’effettivo conferimento da parte dei cittadini.

«L’obiettivo è quello di pagare il servizio in base alla quantità reale di rifiuti indifferenziati prodotti e gettati nella spazzatura – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – . Un prezzo che nasce dal calcolo dei rifiuti prodotti dalla singola utenza domestica e non domestica, che consente di determinare una tariffa proporzionale alla fruizione del servizio di raccolta rifiuti. Un modo per ridurre i costi ambientali ed economici e al tempo stesso rendere più equa una tassa che sino ad oggi si è basata su una presunzione di conferimento di rifiuti che teneva conto delle dimensioni dell’immobile e del numero di utenti, penalizzando molte famiglie a basso reddito».

«Gli operatori del Cosmari che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti sono dotati di una nuova strumentazione elettronica di rilevamento dei sacchi blu (multimateriale) e gialli (indifferenziato) dotati di microchip che consente, attraverso un interfacciamento con il software in dotazione al Servizio Tributi, di monitorare e quindi quantificare in modo dinamico i conferimenti di ciascuna utenza iscritta alla tassa rifiuti», si legge in una nota del Comune.

«In queste settimane e fino a tutto il prossimo mese di marzo gli operatori incaricati del Cosmari si presenteranno presso tutte le utenze non domestiche del territorio partendo dalla zona industriale di Sambucheto, Romitelli, Squartabue e terminando con il centro storico al fine di censire e taggare tutti i cassonetti della raccolta dei rifiuti in dotazione – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Michele Moretti -. Il calcolo della tariffa puntuale ci permetterà di migliorare le performance di raccolta differenziata, diminuire la produzione di rifiuti e garantire ai nostri cittadini una tariffa commisurata ai rifiuti prodotti». La presenza degli operatori del Cosmari sarà anche l’occasione per vagliare e valutare, insieme agli uffici comunali competenti, eventuali situazioni specifiche di criticità legate al conferimento dei rifiuti.