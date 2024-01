Come di consueto, la Prefettura di Macerata ha reso note le postazioni autovelox in superstrada per il mese di febbraio. L’elenco comprende i servizi a cura sia della polizia stradale che della polizia locale. Si parte domani con due servizi: dalle 8 alle 13 tra gli svincoli di Caldarola e Belforte, poi dalle 13 alle 18 a Corridonia.