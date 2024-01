A Palazzo Conventati il gruppo della Lega Giovani di Macerata ha incontrato l’assessore Andrea Marchiori, per un’analisi delle attività portate a compimento, ancora in corso d’opera e programmate nel mandato. Sì è parlato di infrastrutture, edilizia scolastica, manutenzione e riqualificazione dei beni pubblici: temi materia dell’assessorato, a partire da quelli storicamente caldi per Macerata come il sottopasso ferroviario di Via Roma, i poli natatorio e sportivi, il Centro Fiere di Villa Potenza. Tommaso Lorenzini, responsabile comunale della Lega Giovani con delega regionale per scuole e università, spiega: «L’incontro – che è il primo di una serie programmata con gli amministratori locali – nasce dai giovani che scelgono di avvicinarsi alla politica locale e che vogliono conoscere in prima persona l’operato di chi amministra la propria città, i meccanismi di funzionamento degli enti pubblici, non accontentandosi dei soli ideali. Programma elettorale alla mano, l’assessore Marchiori ha analizzato obiettivamente il proprio lavoro, rispondendo alle nostre domande, lodando l’operato della macchina comunale per i successi ottenuti e evidenziando gli step organizzativi per la progettazione, la partecipazione ai bandi, l’ottenimento dei finanziamenti, l’assegnazione e il compimento dei lavori».

Marchiori aggiunge: «Alcuni risultati che ho posto in luce sono gli oltre otto milioni di euro ottenuti dai bandi Pnc per la realizzazione del sottopasso di via Roma, prossimo all’inizio dei lavori; l’appalto per la rigenerazione dello Stadio Helvia Recina che vede uno stanziamento superiore ai 4 milioni; l’appalto per la costruzione del campo da rugby; l’avviamento dei lavori per la palestra di arti marziali e per i poli infanzia di Corneto e delle Vergini; con i ragazzi ci siamo poi soffermati sulla storia di una collaborazione virtuosa, quella del Comune con la Andrea Bocelli Foundation, che ha permesso la realizzazione della nuova scuola Liviabella e che sarà presto coinvolta nella rigenerazione della scuola primaria Natali, un esempio di come le attività del terzo settore possano essere partner indispensabili delle amministrazioni locali. Proprio sulle scuole sono numerosi gli adeguamenti portati a termine a seguito dei finanziamenti post-sisma, abbinati a interventi di efficientamento energetico e illuminotecnico che rendono le strutture all’avanguardia».

«Altra tematica importante – aggiunge Lorenzini – che l’assessore Marchiori sta portando avanti è quella delle ciclovie, progetto strutturato in ottica di incentivo alla mobilità sostenibile, di valorizzazione del paesaggio e di collegamento tra le aree cittadine periferiche. Una soluzione che, una volta portata a termine, oltre ad essere un’opportunità sportiva, sarà di grande utilità ai residenti, in particolare agli studenti che potranno raggiungere i centri universitari agilmente e usufruendo delle postazioni bike. Infine non dimentichiamo l’importanza delle opere riguardanti i beni storici del centro città, con il progetto di restauro delle mura urbiche, la riqualificazione dei sottopassi, il rifacimento delle pavimentazioni, le migliorie alla Terrazza dei Popoli, il ripristino delle antiche fonti maceratesi e i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di Palazzo Buonaccorsi e dello Sferisterio. Una lunga serie di lavori che, scritti nel programma elettorale, sono stati realizzati o in via di realizzazione, dopo anni di promesse e proclami. In defintiva, come Lega Giovani ci mettiamo a disposizione dell’assessore, così come di tutta l’amministrazione comunale a partire dal Sindaco Sandro Parcaroli, per un supporto concreto, facendoci portavoce delle richieste dei cittadini più giovani e veicolando a questi ultimi l’attività della politica maceratese, anche con incontri aperti a tutti e approfonditi. Ringrazio, oltre ad Andrea Marchiori per gli utili argomenti evidenziati, il responsabile provinciale Lega Giovani Mirko Giordani e i ragazzi presenti: Martina Boezio, Matteo Palermo, Giulia Martella e, connessi da remoto, Matteo Salvucci e Patrizia Palazzini».

Mirko Giordani, coordinatore provinciale, conclude: «Sono veramente felice che i giovani della Lega a Macerata mantengano un contatto costante con l’amministrazione, ora incontri tematici anche in tutti gli altri comuni dove siamo presenti, soprattutto quelli in cui si andrà al voto».