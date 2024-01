Un cappio al collo sul busto di Sandro Pertini a Trodica di Morrovalle? Sdegno di diversi cittadini per quello che sembrava un atto vandalico durante l’evento apripista del Carnevale in provincia organizzato oggi dalla Pro Loco. Invece il busto dedicato all’indimenticato presidente della Repubblica era stato usato dagli organizzatori come tirante per un cavo elettrico. Il risultato è comunque di cattivo gusto.