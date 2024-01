Al parco con il bambino, viene rapinata: arrestato un 35enne dell’Anconetano. I fatti sono avvenuti a Porto Recanati lo scorso novembre. Quel giorno una donna di origini marocchine si trovava in un parco insieme al figlio piccolo. Le si era avvicinato un uomo, armato di coltello, che le aveva intimato di consegnare i soldi che aveva con sé.

La donna, spaventata e preoccupata per il suo bambino, le aveva dato quei pochi euro che aveva con sé. Il malvivente aveva preso i soldi ed era sparito. La donna aveva pi denunciato i fatti alla polizia. Ai carabinieri la donna aveva riferito un dettaglio che si rivelerà decisivo per le indagini: chi l’aveva rapinata ha un vistoso tatuaggio su di un braccio. I carabinieri della stazione di Porto Recanati, guidata dal luogotenente Guido De Giorgi, hanno dato il via alle indagini.

Hanno esaminato le riprese delle telecamere di videosorveglianza e hanno sentito alcuni testimoni (che hanno riferito la circostanza del tatuaggio). In base a queste indagini i carabinieri sono risaliti al presunto autore: un 35enne dell’Anconetano. All’uomo ieri è stata notificata una misura cautelare in carcere per rapina aggravata. L’uomo si trova già detenuto perchè ritenuto autore di altre rapine.