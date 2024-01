Patentino per conduttori di cani, arriva la seconda edizione. «Dopo la prima edizione della primavera 2022, tenuto conto della grande partecipazione e del numero elevato dei cittadini rimasti fuori, annunciamo la seconda edizione del corso del patentino per conduttori di cani organizzato dal Comune di Macerata sempre in collaborazione con l’Ast, l’Università degli Studi di Camerino e l’Ordine dei medici veterinari della provincia di Macerata. Il corso, riconosciuto dal Ministero, sarà ancora una volta totalmente gratuito».

Ad annunciarlo l’assessora all’Ambiente Laura Laviano che sottolinea anche le finalità del corso: «Gli obiettivi del corso sono quelli di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario o detentore, consentire l’integrazione dell’animale nel contesto familiare e sociale, migliorare la consapevolezza e il senso di responsabilità civile e penale di chi possiede un cane oltre a favorire una maggiore conoscenza delle regole che educano alla piacevole convivenza tra cani e persone e passeggiare con il proprio cane in sicurezza, evitando e prevenendo eventuali situazioni di pericolo per l’animale e le altre persone che usufruiscono dei luoghi pubblici».

Gli incontri formativi si articoleranno in due giornate, il 3 e 4 febbraio, negli spazi comunali gestiti dall’associazione Idea 88, situati in via Panfilo, 19 a Macerata. Le lezioni, tutte in presenza, saranno curate da relatori qualificati che svolgono la loro attività professionale nel territorio maceratese.

I partecipanti che completeranno tutto il percorso formativo di dieci ore, potranno sostenere l’esame finale con il rilascio del “Patentino di conduttore”. La commissione esaminatrice sarà composta da medici veterinari con comprovata esperienza in etologia e comportamento animale, che hanno partecipato all’organizzazione del corso.

Questo il calendario degli incontri:

3 febbraio (9 – 11) Etologia canina & sviluppo comportamentale in relazione all’età – Monica De Felice e Silvia Mancini;

(11-13) Modi di comunicazione del cane – Riccardo Benedetti;

(14:30-16:30) Relazione uomo-cane. fonti di incomprensioni e cause di aggressività – Federica Morici;

(16:30 18:30) Benessere del cane: bisogni fondamentali e cause di sofferenza – Gabriella Pelagalli;

4 febbraio (9 -11) Cause non comportamentali di aggressività e legislazione di riferimento – Gabriella Pelagalli;

(11 – 13) Verifica competenze e rilascio dei diplomi – Stefano Martin e Gabriella Pelagalli.

Le lezioni saranno gratuite. Le adesioni dovranno pervenire entro le 12 di martedì 30 gennaio all’indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Nel testo dell’e-mail dovrà essere indicato il nome e cognome dell’interessato, corredato da data di nascita e codice fiscale. Numero max: 60 partecipanti