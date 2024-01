Si chiama “Riamarsi insieme” un vero e proprio viaggio a tappe che tocca gli aspetti salienti del percorso di cura di pazienti oncologiche, dei familiari e dei caregiver. Organizzato dall’associazione Le OrchiDee, è stato realizzato grazie al Community Award Program 2023 di Gilead Sciences che ha finanziato interamente il progetto.

Un programma ricco e pieno di appuntamenti interessanti dedicato alle donne che hanno ricevuto una diagnosi di tumore al seno che ha come obiettivo quello di aiutarle ad affrontare la malattia e a mantenere una buona qualità di vita grazie alla consulenza di diversi professionisti: psiconcologa, sessuologo, nutrizionista, estetiste oncologiche, sociologa esperta in diritti del malato ed esperta in tecniche di rilassamento. Ogni “tappa del viaggio” toccherà temi che possono rivelarsi di estrema importanza per poter vincere la sfida della malattia, dare sostegno emotivo e consigli pratici per la vita quotidiana e anche lavorativa. Gli incontri saranno svolti in presenza e online per dare modo a più persone possibili di accedere a questo servizio senza escludere le tante pazienti che a causa della terapia soffrono di grande stanchezza e preferiscono non uscire di casa o affrontare spostamenti. La serie di incontri del progetto “Riamarsi insieme” ha inizio il 24 gennaio e terminerà a novembre .

La prima “tappa del viaggio” porta nel mondo dei diritti e della tutela del malato. Mercoledì 24 gennaio nella sala protezione civile in via Sant’Anna a Corridonia dalle 18 alle 20 si terrà il primo incontro dedicato alla Legge 104/92. Grazie all’aiuto di una sociologa ed esperta nel settore del collocamento, sarà possibile destreggiarsi tra i meandri delle leggi e della burocrazia per conoscere diritti, tutele e agevolazioni per i malati e i caregiver. Tre gli appuntamenti dedicati alla sfera dei diritti partendo dalla Legge 104/92, passando per la Legge 68/99 (mercoledì 31 gennaio) e il reinserimento nel mondo del lavoro (mercoledì 7 febbraio). Con la nutrizionista prosegue il viaggio con due tappe molto interessanti. Si affronteranno i temi dell’alimentazione: alleati e nemici in cucina e come gestire la nausea durante i trattamenti oncologici. Il percorso si prende cura anche dell’aspetto psicologico della paziente e dei familiari grazie all’aiuto della psiconcologa. Dieci gli appuntamenti messi in calendario che dalla primavera ci accompagnerà fino all’autunno fermandoci solo per la pausa estiva.

«Le questioni messe in campo – fa sapere l’associazione – sono molteplici, si va dalla reazione alla diagnosi di malattia a come trattare il tema della malattia in famiglia con i figli. Oltre agli appuntamenti dedicati ai rapporti familiari e lavorativi ci saranno incontri per parlare della gestione dell’ansia, cosa si può trarre di buono dalla malattia e molto altro ancora. Cercheremo di “sdoganare” l’argomentò tabù della sfera sessuale attraverso quattro incontri con un sessuologo. La consulenza sessuologica di uno psicologo psicoterapeuta ci aiuterà ad affrontare disagi e difficoltà a livello sessuale che mettendo alla prova il rapporto di coppia perché, purtroppo, la malattia cambia drasticamente anche la sfera sessuale. Il primo appuntamento, infatti, è proprio dedicato a come cambia la sfera sessuale e si parlerà anche delle terapie ormonali (es. menopausa farmacologica). Verranno forniti consigli utili e trucchi per alleggerire un po’ il disagio di parlare a viso aperto di “quello che le donne non dicono”. Quattro incontri sono dedicati alle tecniche di distensione dello stress, altra tappa importante del viaggio! Ci accompagnerà un’esperta di tecniche di rilassamento che grazie alla meditazione e respirazione aiuterà inoltre le pazienti a ridurre lo stress e ad aumentare il benessere fisico e psicologico. Ogni bel viaggio si conclude sempre con una meta di totale relax! Proponiamo infatti cinque incontri con le estetiste oncologiche che sapranno dare consigli utilissimi su come curare la propria immagine. Si parte con il primo incontro dove si tratta il tema della cura della pelle si prosegue con “trucco & parrucca” e tanti segreti per mascherare al meglio le imperfezioni. Le estetiste offriranno trattamenti personalizzati di manicure, viso, trucco e piccoli suggerimenti su come valorizzare il proprio corpo trasformato dalla malattia e dai trattamenti oncologici, aiutando le pazienti a riacquistare una nuova consapevolezza e sicurezza in se stesse».

L’associazione Le OrchiDee fonda le sue radici su una frase di Sofocle, “l’opera umana più bella è essere utili al prossimo” e perché questo avvenga è necessario offrire un supporto completo, a tutto tondo, alle pazienti e ai loro familiari visto che il tumore al seno non colpisce solo la donna ma l’intera famiglia di cui è fulcro fondamentale. Questa è la bussola che ci guida anche il progetto “Riamarsi insieme”.

Per ulteriori informazioni contattateci: Jeorchideeetsegmail.com