Controlli a Civitanova per la prevenzione degli incidenti, sono 21 le patenti ritirate sabato sera dalla polizia stradale per guida in stato di ebbrezza.

Tra gli automobilisti sanzionati, cinque uomini di età compresa tra 18 e i 27 anni, undici con un’età superiore ai 28 anni. Tre patenti di guida sono state ritirate a donne di età compresa tra 18 e i 27 anni e due a donne con un’età superiore ai 28 anni. In totale sono stati decurtati 230 punti. Sono state elevate complessivamente 22 sanzioni al codice della strada.

L’attività di controllo è stata svolta dalla polizia stradale di Macerata nella notte di sabato per contrastare la recrudescenza del fenomeno dell’incidentalità giovanile, con particolare attenzione alla guida sotto l’influenza dell’alcool o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.