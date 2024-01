Morto per un malore mentre gioca a padel, il funerale di Vincenzo Zavojanni sarà celebrato domani a Macerata nella chiesa di San Francesco. Quello che gli è accaduto ieri nel corso di una partita nell’impianto di via Dante Alighieri ha scosso chi lo conosceva e che ha preso la notizia con incredulità. Zavojanni, originario di Roma, viveva da molti anni nel nostro capoluogo insieme alla compagna, Margherita. Ieri pomeriggio, intorno alle 18, il 52enne stava giocando una partita quando si è sentito male. E’ stato soccorso dai presenti che hanno chiamato il 118. Zavojanni è stato trasportato in ospedale, a Macerata, dove è morto. A stroncarlo un infarto. Il funerale è stato fissato per domani, alle 16,30, nella chiesa di San Francesco, a Macerata. La camera ardente è aperta al Centro funerario via dei Velini. In passato Zavojanni aveva lavorato come assicuratore e come insegnante di sostegno. OItre alla compagna lascia la mamma, Raffaella, la sorella Angela e due nipoti.

(redazione CM)